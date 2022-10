Envié en Viña del Mar un mensaje de hermandad a Venezuela: Carlos Vives

El cantautor colombiano y uno de los máximos exponentes de la música nacional Carlos Vives, quien brilló con luz propia en el Festival de Viña del Mar, en Chile, y ganó dos gaviotas, habló en Mañanas BLU de sus sensaciones, sentimientos y euforia en un sábado que los medios internacionales calificaron como “la noche colombiana”.

Vives recibió su primera Gaviota, la de plata, y se la regaló a Tomás Acle, un joven de 20 años que padece síndrome de Down y se ha calificado como fanático del samario.

“Estamos muy contentos con el reconocimiento. El niño (Tomás Acle) lo conocí allí y cada vez que yo me acercaba todas las mujeres me daban la mano y él se peleaba entre ellas para darme la mano. Creamos una conexión muy grande. Cantaba todas las canciones y por eso cuando me dieron la primera Gaviota de Plata lo primero que hice fue ir y ofrecérsela y él me la quitó”, aseguró.

“Cuando vi que él la cogió con ese cariño (la gaviota) yo sabía que ya se la había regalado. No se me ocurrió quitársela ni mucho menos”, dijo.

Manifestó que en medio de su presentación sí le envió un mensaje de hermandad a los ciudadanos venezolanos al momento de cantar con ‘Cholo’ Valderrama, porque considera que las fronteras están para unir y no para dividir y cerrar oportunidades y alegrías.

“Para mí como colombiano siempre ha sido una lección darme cuenta que somos el mismo pueblo con Venezuela. Antes de que ocurriera lo que está pasando ahora había tenido el mensaje de conocernos y de reconocer que somos hermanos”, contó.

“El mensaje más que político es de reconocimiento y entender que somos el mismo pueblo. Cuando voy a mis conciertos siempre están las banderas venezolanas presentes. Envié en Viña del Mar un mensaje de hermandad a Venezuela”, dijo.

El artista colombiano hizo un llamado a los colombianos para que no vean a los venezolanos como “lejanos o diferentes”, sino como hermanos.

“Estar en este escenario es una bendición. Gracias Chile, gracias Viña”, fue la despedida del cantante samario, a la par que prometió regresar.

La Gaviota de Oro

En medio de la exitosa canción ‘Robarte un beso’, subió al escenario Sebastián Yatra e interpretaron el tema al unísono de más de 15 mil personas que pedían “Gaviota de Oro” y así se le hizo entrega del más grande reconocimiento que da el público a un artista en este importante festival. Carlos Vives, uno de los más grandes colombianos, dejó una vez más en alto el nombre del país.

