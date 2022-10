Estos son los ganadores de la 89ª edición de los premios Óscar

Mejor película:

"Moonlight"



Mejor actriz:

Emma Stone ("La La Land")



Mejor actor:

Casey Affleck ("Manchester junto al mar")



Mejor director:

Damien Chazelle ("La La Land")



Mejor actriz secundaria:

Viola Davis ("Fences")



Mejor actor secundario:

Mahershala Ali ("Moonlight")



Mejor película de habla no inglesa:

"El viajante" (Irán, Asghar Farhadi)



Mejor película animada:

"Zootopia" (Byron Howard, Rich Moore, Clark Spencer)



Mejor guión original:

"Manchester junto al mar" (Kenneth Lonergan)



Mejor guión adaptado:

"Moonlight" (Barry Jenkins, Tarell Alvin McCraney)



Mejor fotografía:

"La La Land" (Linus Sandgren)



Mejor banda sonora:

"La La Land" (Justin Hurwitz)



Mejor canción original:

"La La Land ("City of Stars")



Mejor corto documental:

"Los cascos blancos" (Orlando Von Einsiedel, Joanna Natasegara)



Mejor documental:

"O.J Simpson: Made in America" (Ezra Edelman, Caroline Waterlow)



Mejor edición de sonido:

"La llegada" (Sylvain Bellemare)



Mejor mezcla de sonido:

"Hasta el último hombre" (Kevin O'Connell, Andy Wright, Robert Mackenzie y Peter Grace)



Mejor corto de animación:

"Piper" (Alan Barillaro, Marc Sondheimer)



Mejor diseño de producción:

"La La Land" (David Wasco, Sandy-Reynolds Wasco)



Mejores efectos especiales:

"El libro de la selva" (Robert Legato, Adam Valdez, Andrew R. Jones, Dan Lemmon)



Mejor edición:

"Hasta el último hombre" (John Gilbert)



Mejor cortometraje de ficción:

"Sing" (Kristof Deak, Anna Udvardy)



Mejor maquillaje y peluquería:

"Escuadrón Suicida" (Alessandro Bertolazzi, Giorgio Gregorini, Christopher Nelson)



Mejor diseño de vestuario:

"Animales Fantásticos y dónde encontrarlos" (Colleen Atwood)