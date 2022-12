“Estoy en la inmunda”: Yina Calderón cuenta odisea que vivió durante cirugía estética

La controversial Yina Calderón sigue dando de qué hablar por exponer públicamente la necesidad que siente de operarse frecuentemente para alcanzar ‘la perfección’ con su cuerpo. Esta vez, en una de sus historias dejó ver su rostro hinchado después de su última operación y narró la odisea que vive cada vez que pasa por el quirófano.

Pese a que su vida estuvo en riesgo después de inyectarse biopolímeros, la joven decidió seguir operándose otras partes de su cuerpo y parece no tener la intención de parar.

“Yo me iba a hacer reconstrucción de glúteos con prótesis, pero nos pusimos a pensar con el cirujano que después de lo que pasó con los biopolímeros uno no puede abusar de la vida ni de las oportunidades que le da Dios. Decidí no ponerme prótesis en la cola porque, ¿qué tal se me infecte?”, dijo Yina.

La polémica youtuber también aseguró que el doctor “la mando a engordar” y por eso no volvió a grabar videos.

“Estaba gordita e incluso para que el doctor me pudiera sacar la grasa dejé de utilizar yeso. Estoy en la inmunda y me hizo una lipo completa. Me sacó todo y me dejó una cola de ataque a punta de grasa”, afirmó.

Inyección de los labios, los pómulos y liposucción, son algunos de los procedimientos que se ha realizado.