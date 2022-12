Gregory Porter estará en la primera edición de Silencio Jazz Club en Bogotá

Caracol Televisión, en alizanza con varias empresas realizará la primera edición de Silencio Jazz Club, un exclusivo espacio efímero e itinerante diseñado para envolver al espectador de una manera gradual y sugestiva, en un lugar ficcional unido por la música, performance, experiencia gastronómica y una gran puesta en escena.

En el marco del circuito de jazz en Colombia, esta primera edición de Silencio Jazz Club contará con la presentación del cantante Gregory Porter, dos veces ganador del premio Grammy en la categoría de Mejor Álbum de Jazz Vocal con sus discos Liquid Spirit en 2014 y Take me to the Alley en 2017.

Silencio Jazz Club se realizará el 4 de octubre en Bogotá y el 5 de octubre en Medellín.

Las boletas estarán a la venta a través de la plataforma de Primera Fila y en todos los teatros de Cine Colombia del país.