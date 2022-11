Hija de Ricardo Montaner mostró sus estrías en bikini y habló del cuerpo perfecto

La actriz y cantante Evaluna, hija de Ricardo Montaner, publicó en su cuenta de Instagram una fotografía suya en bikini, en la que mostró sus estrías y, además, hizo una profunda reflexión sobre el “cuerpo perfecto”.

“Siempre quise tener el “cuerpo perfecto”. El abdomen de tal persona, la piel de otra, las piernas largas y firmes como fulanita… Y por andar comparando no pude disfrutar del cuerpo perfecto para mí. El mío, el que tengo, el que Dios diseñó especialmente para mí”, sostuvo la novia de Camilo Echeverry.

En la imagen, que ya suma 500.000 ‘Me gusta’ en la red social, la joven aparece en bikini, en la playa y sonriente.

“Sé que muchos me van a decir: ‘De qué te quejas si tu cuerpo está bien’ o algo así, pero justamente ese es el problema, que cuando me miraba al espejo siempre veía lo que me faltaba y no lo que ya tenía”, agregó.

Asimismo, Evaluna manifestó que se siente orgullosa de su cuerpo tal y como es y que no le importa el qué dirán o los comentarios que nada aportan a su vida.

“Quiero aprovechar esta foto (que seguramente en otro momento no habría subido) para hacerles saber que amo mi cuerpo y estoy orgullosa de él tal cual es. Con mi tamaño minúsculo, mis caderas grandes, y mi barquito de papel navegando en estrías”, puntualizó la joven.

