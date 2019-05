Increíble error de producción en Juego de Tronos del que muchos no se dieron cuenta

Por: Redacción Digital BLU Radio

Este domingo se emitió el penúltimo capítulo de Juego de Tronos que dejó a muchos fans contentos con la producción, pero otros se mostraron inconformes con la trama de la saga y las decisiones que tomaron los productores.

Sin embargo, los fans de la serie mostraron toda su indignación en rede sociales por el nuevo error que hubo en este episodio en un momento clave: cuando Jaime Lannister y su hermana Cersei Lannister se abrazan al verse ‘perdidos’ y en una situación poco favorable. En ese instante, se ve como 'El mata reyes’ no tiene su mano de oro, pero sí su mano de carne y hueso (en la serie se la habían cortado).



#Jaime still has his right hand in #GOTS8E5 WTF???#GameofThrones pic.twitter.com/z9eXD0wKwM



Ante esto, cientos de personas decidieron manifestarse en redes.



pic.twitter.com/6YyWceROJs

El milagro del amor le devolvió a Jaime Lannister su mano original. #GameOfThrones pic.twitter.com/qmor3ueo2G

Al menos algo bueno pasó en el episodio de ayer de #GameofThrones #JaimeLannister recuperó su manopic.twitter.com/440EkXwEuO

Murió pero al menos recuperó su mano#JaimeLannister #GameofThrones pic.twitter.com/fMAo2ZBs6k

El capítulo pasado el café de Starbucks, este capítulo la mano de Jaime Lannister, todo mal. #GameofThrones pic.twitter.com/YhJeePob78



El capítulo final de la serie se dará el próximo domingo 19 de mayo, en donde se resolverán todos los misterios que quedan en la trama.

