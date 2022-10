Jennifer López, molesta ante críticas por salir con hombres más jóvenes que ella

La cantante estadounidense Jennifer López se mostró enfurecida por la importancia que se le da al hecho de que ella haya tenido relaciones sentimentales con hombres menores que ella.

Así lo dio a conocer JLo en entrevista con el programa ‘The Ellen De Generes Show’, donde confesó que no le parece justo que la gente le diera importancia a las relaciones que ha mantenido últimamente.

"¡Ya basta! No salgo con hombres más jóvenes que yo. No creo que todos los hombres que me interesan tengan que ser jóvenes”, confesó la artista.

La más reciente relación que se conoce de López es con el rapero canadiense Drake, aunque la también actriz no lo ha confirmado.

"Me colgaron esa etiqueta tras salir con Beau Casper porque él era menor que yo. Él fue el primer chico más joven con el que salía”, destacó la estadunidense en la entrevista, según lo publicó Bang Showbiz.