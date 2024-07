Karol G, la artista de la empatía, llena el estadio del Real Madrid durante cuatro noches

"

Hasta la eclosión con su más reciente álbum, 'Mañana será bonito' (2023), uno de los máximos galardonados en los últimos Latin Grammy, o su distinción como Woman Of The Year por la revista especializada Billboard, el camino de Carolina Giraldo, fue largo y lleno de hitos cada vez más importantes, aunque empezara por un "no" a su paso por el concurso 'The X Factor'.

Karol G referencia