La banda Kiss prepara su gira final y se despide de los escenarios

Gene Simmons, Paul Stanley, Peter Criss y Ace Frehley, integrantes de la banda de rock Kiss, anunciaron su gira final de conciertos en enero. Con un espectáculo sin precedentes esperan despedirse del público que los ha acompañado durante 45 años de carrera.



La banda es recordada por su alocado estilo de maquillaje, peinado y vestuario que la consolidó como una de las más emblemáticas de la década de 1970.



"Rock and Roll All Nite" fue uno de sus más grandes éxitos y el grupo vendió más de 100 millones de álbumes.



"Cuán patético y triste sería ver la banda, y han visto muchas de ellas, (donde) recuerdas sus días de gloria y están ahí demasiado tiempo", dijo a los medios el cantante y bajista Gene Simmons, de 69 años.



Sus integrantes aseguraron que tienen mucho orgullo y respeto por sus fans por eso cerrarán con broche de oro con su gira "End of the Road" ("Fin del Camino") que comenzará el 31 de enero en Vancouver.