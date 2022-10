La millonaria suma que ahorró ‘La Liendra’ en su alcancía durante año y medio

Con un video y varias fotos, ‘La Liendra’ le reveló a sus seguidores cuánto había podido ahorrar durante año y medio.

"Hoy destapé mi alcancia la cual hace año y medio venia llenando y gracias a Dios me aguanté.

Ahorré $2.034.000, jajaja, mucho la verdad, no me tenía fe, me felicito", escribió el influencer en su cuenta de Instagram.

Muchos seguidores se preguntaron el porque destapó la alcancía, a lo que él les contestó que necesitaba el dinero y que ya tenía un objetivo para este.

"La alcancía la destapé por que necesito el dinero, sino no la destapaba, pero sí, el dinero ya tiene un objetivo liendritas", escribió en los comentarios de la publicación.

Vea aquí el momento en el que rompió su alcancía:

