La Monja, spin-off de El Conjuro, aterroriza en las salas de cine

La película de terror ‘La Monja’, con el mexicano Demián Bichir como estrella de su reparto, lidera los estrenos en Estados Unidos en una semana bastante tranquila en la gran pantalla y que es la primera tras el fin de la temporada veraniega en los cines.

El director Corin Hardy ("The Hallow", 2015) se pone al frente de esta cinta derivada ("spin-off") de la saga de "The Conjuring" y que también cuenta en su reparto con Taissa Farmiga.

Bichir, nominado al Óscar al mejor actor por "A Better Life" (2011), encarna en "The Nun" al padre Burke, un cura enviado por el Vaticano a Rumanía para investigar la misteriosa muerte de una monja.

Jennifer Garner regresa al cine de acción con "Peppermint", una película del cineasta francés Pierre Morel ("Taken", 2008) y en la que también intervienen John Gallagher Jr., John Ortiz y Juan Pablo Raba.

Garner interpreta a una mujer que emprende por su cuenta una sangrienta venganza contra los criminales que mataron a su marido y su hija.

Por último, los cines estadounidenses también darán la bienvenida este fin de semana a "God Bless the Broken Road", una cinta de inspiración religiosa y dirigida al público cristiano.

Harold Cronk, el realizador de "God's Not Dead" (2014) y "God's Not Dead 2" (2016), dirige esta película, basada en la canción "Bless the Broken Road" del grupo Rascal Flatts, acerca de la crisis de fe que sufre una mujer tras la muerte de su marido.