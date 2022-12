La peor película de todos los tiempos, según ranking

El portal Ranker evalúa los gustos de los internautas en entretenimiento y otras áreas. Recientemente, se publicó el listado de las 100 películas menos preferidas por el público y la saga Crepúsculo (Twilight 2008) obtuvo la votación más alta de los usuarios del portal.



La película, lanzada en 2008, sobre vampiros estadounidenses, basada en la novela popular de Stephenie Meyer del mismo nombre, fue dirigida por Catherine Hardwicke y protagonizada por Kristen Stewart y Robert Pattinson.

La trama se centra en la relación entre Bella Swan y Edward Cullen y los esfuerzos posteriores de Cullen y su familia para mantener a Swan a salvo de un clan de vampiros malvados.



Esta parece ser la peor película para casi 11 mil personas, que han dado su voto por este filme en el portal. Aunque se debe reconocer que, en su estreno, hace 10 años, arrasó en taquilla.



Otros deshonrosos lugares los ocupan películas como Batman y Robin (1997), la comedia estadounidense Glitter (2001), Catwoman (2004), Justin Bieber: Never Say Never (2011), entre otras.



Consulte el listado completo y vote en Ranker AQUÍ

