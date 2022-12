La triste despedida de Daniel Samper Pizano a Gustavo Cárdenas

El escritor y humorista colombiano Daniel Samper Pizano hizo una semblanza de Gustavo Cárdenas, fundador de la programadora Coestrellas, genio y figura detrás de varios espacios televisivos emblemáticos de los años 80 y 90 en Colombia.

Cárdenas falleció este fin de semana y sus honras fúnebres se celebrarán este lunes.

“Era muy chévere estar con Gustavo, era una persona con la cual uno la pasaba muy bien. Sumamente educado, muy en su lugar. Los temas molestos, la cosa del dinero, con él se resolvían en un minutico. Un tinto y después con la palabra de él era suficiente”, refirió el humorista.

Daniel Samper Pizano contó detalles sobre cómo nació la comedia Dejémonos de vainas que marcó a varias generaciones en el país. Según el escritor, todo surgió en su trabajo como columnista que incluía algunas anécdotas humorísticas que hacía “para no aburrir a la gente”.

“Esas notas de humor eran referidas a mi familia, una familia de clase media, con un par de niñas en el colegio, otro que aún no había entrado, retratando situaciones que pasaban en mi casa y reformándolas un poco para que fueran más divertidas escribía unas columnas”, contó Daniel Samper Pizano.

“Bernardo (Romero) las tomó de allí, me buscó y me dijo: yo tengo coleccionadas un grupo de columnas que darían para montar una comedia. Necesitamos que usted nos permita hacerlo. Yo le dije que con tal de que yo no tenga nada que ver, les firmo lo que sea”, agregó.

“Gustavo (Cárdenas) estuvo desde un principio”, anotó.

“Fuimos muy buenos amigos, siempre tuve una estimación profunda por Gustavo, un tipo muy culto, muy buena persona, muy graciosa. Tenía mucho sentido del humor”, relató.

Escuche completa esta entrevista: