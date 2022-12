Las 10 películas más taquilleras en EE.UU. este fin de semana

La nueva película de los estudios Marvel "El hombre hormiga y la avispa" se disparó a la cabeza de la taquilla norteamericana en su estreno, según cifras provisionales de la firma especializada Exhibitor Relations difundidas este domingo.

El film con Paul Rudd y Evangeline Lilly obtuvo 76 millones de dólares en su primer fin de semana, casi 20 millones de dólares más que la primera "Hombre hormiga" (2015), subrayó Exhibitor Relations.

La película animada de los estudios Pixar, filial de Disney, "Los increíbles 2", quedó en segundo lugar con 29 millones de dólares, para un total de 500 millones en cuatro semanas.

La tercera posición la ocuparon los dinosaurios de "Jurassic World: el reino caído", con 28,5 millones (333 millones en tres semanas).

"The First Purge (12 horas para sobrevivir: El inicio) alcanzó directamente el cuarto lugar en su fin de semana de estreno, con 17 millones de dólares.

"Sicario: El día del soldado", un film estadounidense de acción con Josh Brolin y Benicio Del Toro en el que los cárteles de la droga hacen atravesar la frontera entre México y Estados Unidos a terroristas, obtuvo siete millones de dólares (35 millones en total en dos semanas) y se ubicó quinto en la lista.

"Todas las películas del Top 5 de esta semana han sido secuelas", observó Exhibitor Relations.

La lista de los 10 más taquilleras fue completada por los siguientes filmes-:

6 - "Uncle Drew" (6,6 millones, cerca de 30 millones en total)

7 - "Ocean's 8" (5,3 millones, 126 millones en total)

8 - "Tag" (3 millones, 48 millones en total)

9 - "Won't You Be My Neighbor" (2,5 millones, 12 en total)

10 - "Deadpool 2" (1,6 millones, 314,5 millones en 8 semanas)