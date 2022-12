Las 10 películas más taquilleras este fin de semana en EE.UU.

La película de los estudios Disney "Cars 3" superó a "Mujer Maravilla" al tope de las taquillas norteamericanas este fin de semana, según estimaciones de la sociedad especializada Exhibitor Relations difundidas el domingo.

Publicidad

La tercera entrega de esta saga animada de Pixar, franquicia de Disney, recaudó unos 53,3 millones de dólares.

A pesar de haber sido superada, "Mujer Maravilla" continúa generando fuertes ingresos, unos 40,8 millones de dólares entre viernes y domingo y un acumulado de 274,6 millones en tres semanas.

Publicidad

Bien recibida por la crítica, la película tiene como protagonista a Gal Gadot, de la saga "Rápido y Furioso", quien interpreta a la diosa-princesa-superheroína amazónica cuyo lazo, pulsera y tiara tienen poderes mágicos.

Publicidad

En tercer lugar se ubicó otro estreno, "All Eyez on Me", una biografía del famoso rapero asesinado Tupac, que recaudó 27,1 millones de dólares.

"La Momia" se colocó en cuarto lugar, con 13,9 millones de dólares en su segundo fin de semana. Protagonizada por Tom Cruise, esta última recreación de "La Momia" original hecha en 1932, insumió un presupuesto de 125 millones de dólares pero ha sido destrozada por los críticos.

Publicidad

El quinto lugar correspondió a "47 Meters Down", una película de aventuras que captó 11,5 millones de dólares.

Publicidad

Los cinco últimos puestos del ránking de las mejores diez fueron ocupados por las siguientes películas:

"Piratas del Caribe: La Venganza de Salazar" (8,5 millones)

Publicidad

"Rough Night" (8,1 millones)

Publicidad

"Captain Underpants" (7,4 millones)

"Guardianes de la Galaxia 2" (5 millones)

Publicidad

"It Comes at Night" (2,6 millones)