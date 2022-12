Me encontré con un machista que quería una porcelana, no una mujer: Carolina López

La actriz paisa Carolina López habló en Mañanas BLU sobre sus proyectos profesionales y de la historia que vivió con su ex, el empresario Andrés Díaz.

Carolina había anunciado hace un tiempo su matrimonio con Díaz, con quien duró tan solo 10 meses. La pareja decidió vivir un tiempo juntos y fue allí donde Carolina se dio cuenta, según reveló, que ese no era el hombre con quien quería compartir su vida.

“Ya tenía puesto el anillo, íbamos a comenzar con los preparativos, pero tomé una buena decisión (…) Mi mama me aconsejó vivir con él antes de casarnos y así fue. Ahí me di cuenta que no era el hombre que quería en mi vida”, contó la actriz.

“Me encontré con un hombre machista que quería una porcelana y no una mujer. Un hombre individualista a quien no le interesaba compartir mis sueños, alguien que quería tener una mujer trofeo, por eso decidí dejar las cosas así”, dijo.

Carolina cuenta que llevaba días sin comer, ni dormir, por lo cual viajó a Medellín, donde su mamá y después cuando regresó, empacó sus cosas y notificó de la decisión a su prometido.

López aprovechó para hacer un llamado a aquellas mujeres que están pasando por situaciones de cualquier tipo de maltrato: “La tranquilidad, la libertad y el amor propio no tienen precio, es necesario saber en qué momento parar para evitar que pasen cosas peores”.

Finalmente, la actriz dijo que no se arrepiente de nada de lo que pasó y que está “lista para lo que se venga”.