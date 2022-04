Megan Fox reveló que bebe la sangre de su prometido, Machine Gun Kelly: ¿cuál es la razón?

En medio de una entrevista con la revista estadounidense Glamour Magazine, la actriz Megan Fox reveló varios detalles curiosos sobre su relación con el músico Machine Gun Kelly. De todo lo que contó, una llamó la atención. Según Megan , ella y y su novio beben la sangre del otro, pero como un ritual.

“Es como si nos estuvieran imaginando con copas y estuviéramos en ‘Game of Thrones’ bebiendo la sangre y no, son sólo gotas, pero sí, consumimos la sangre del otro en ocasiones con fines de rituales”, aclaró la actriz en medio de la entrevista.

Los dos artistas han asumido los riesgos al momento de realizarse los cortes para poder obtener la sangre.

“Eso ha sucedido muchas veces. Leo las cartas del tarot y me gusta la astrología, y hago todas estas prácticas metafísicas y meditaciones. Y rituales en lunas nuevas y lunas llenas, y todas estas cosas. Y así, cuando lo hago, es por una razón”, añadió la actriz.

"Se hace por una razón y se controla, es como: ‘Vamos a derramar unas gotas de sangre y cada uno las bebe’. Él es mucho más casual, agitado y caótico".

La actriz aclaró que estos rituales no tienen nada que ver con momentos intensos donde se cortan mutuamente con el fin de solo derramar sangre. Esta no es la primera vez que la actriz habla sobre el tema, pues a comienzos de enero, cuando apenas se comprometió con el cantante, habló sobre el tema, pero no explicó exactamente a que se refería.

