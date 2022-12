Mucha gente me cerraba las puertas y me despreciaba: Moisés Angulo

Moisés Fuentes, entrenador de Yo Me Llamo no pudo contener las lágrimas en un entrenamiento con el imitador de Leonardo Fabio. En medio de la clase, ambos evocaron recuerdos de su infancia y Moisés aseguró que sus inicios en el arte de la imitación no fueron fáciles.



“Mis inicios fueron imitando. Me iba de barrio en barrio, flaquito y con ataques de asma, pero me acuerdo que muchas veces la gente me cerraba las puertas. Me miraban, me despreciaban y me decían que no. Muchas veces me regalaba para que me pudieran ver”, afirmó.

