Muchas mujeres lo quieren, pero Maluma es mío: Natalia Barulich

El programa La Red de Caracol Televisión entrevistó a Natalia Barulich quien habló por primera vez, frente a las cámaras en Colombia, de su vida profesional y de su relación con el cantante paisa Maluma.

La bella modelo se refirió a las fanáticas del codiciado cantante. Aseguró que no es celosa porque sabe que ocupa un lugar privilegiado en la vida de Maluma.

Publicidad

“No soy celosa, yo entiendo todo, entiendo que es Maluma y me encanta ver sus fans, no hay nadie como él, muchas mujeres lo quieren y él es mío, si no fuera mío yo sería igual”, son las afirmaciones de la DJ frente a su relación con el artista.

Barulich es la modelo que protagonizó el éxito urbano ‘Felices los 4’, y a su vez, la DJ es la encargada de abrir los conciertos del cantante colombiano.

“La combinación entre trabajo y amor es lo mejor, pues tengo todo lo que quiero, es una experiencia maravillosa”, contó Natalia.

La modelo afirmó que viajará con Maluma al show que se realizará en Colombia, ya que le encanta este país, en especial la ciudad natal del artista, Medellín.

Publicidad

Publicidad