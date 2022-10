No me da vergüenza: mujer aparentemente borracha causa escándalo en pleno vuelo

El video muestra a una de las azafatas pidiendo a los acompañantes de la mujer, a la que le dicen “Camila”, que por favor la calmen y la sienten la silla que ocupa.

“No me da vergüenza. Pregúnteme si me da vergüenza que me devuelvan”, dice Camila señalando a otra pasajera quien aparentemente habría discutido, alzando los brazos y gritando a la tripulación.

“La señora se creyó más importante que yo”, repite Camila observando a la mujer, mientras sus acompañantes le piden que se calme y se siente.

El incidente publicado en diferentes redes sociales, ocurrió en un vuelo de Avianca en la ruta Bogotá- New York.