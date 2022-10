No me sorprendió que fuera con una mujer trans: expareja de Mauro Urquijo

En los últimos días se conoció la nueva relación del actor colombiano Mauro Urquijo con María Gabriela Isler, una modelo trans, desde entonces, la vida del actor ha sido numerosamente mencionada en redes sociales y en programas de entretenimiento.

Este sábado en el programa La Red estuvo Bibiana Penagos, la exnovia del actor, hablando sobre la actual relación de Urquijo con la modelo.

Según la mujer, su exnovio no le fue infiel con la modelo, por el contrario, explicó que la relación se fue deteriorando con el tiempo.

La expareja del actor confirmó que ya conocía de la existencia de la modelo en la vida de Urquijo, pero la relacionaba con cuestiones laborales.

“Estaba conmigo cuando se conocieron. Me dejaba ver sus chats y sus celulares, yo tenía conocimiento de que esa persona existía porque él me comentó que se había contactado con ella para una oportunidad laboral en modelaje o televisión”, explicó.

Sin embargo, se mostró preocupada por el estado de salud de Urquijo, teniendo en cuenta los problemas que ha tenido en los últimos meses, incluidos una serie de inconvenientes cerebrales que incluso le causaron en su momento pérdida de memoria.

“No sé qué está sucediendo con él. Me preocupa mucho su salud física y psicológica, de pronto estar con mucha rumba o estar consumiendo alcohol. Es una preocupación general de su mamá y de su sobrina, que no se cuide, que entre en un retroceso y que es lo que no esperamos, todos queremos ver a Mauro muy bien”, dijo Bibiana.

Al ser preguntada por la condición sexual de la modelo María Gabriela Isler,

Bibiana Penagos aseguró que no se sorprendió que se metiera con una mujer transexual.

Vea aquí la entrevista completa:

