“Nos mantenemos siempre en contacto”: Belinda sobre romance con Zac Efron

Las aclaraciones las dio la cantante en marco de su próxima presentación en el Pepsi Center de Ciudad de México, donde afirmó tener un romance con el actor.

“Nos mantenemos siempre en contacto y es todo lo que puedo decir, no hay ningún romance ni nada”, dijo Belinda.

Los rumores surgieron gracias a que ambos compartieron set de grabación en la película “Baywatch” (Guardianes de la Bahía), la versión para cine de esta famosa serie de televisión.

“¡Sabía que iba a llegar esa pregunta! Me la pasé muy bien en la película, aprendí mucho de cada uno de ellos, de las chicas, de Downey, de Zac, con todos me llevé muy bien y tengo una muy bonita relación con ellos, nos mantenemos siempre en contacto y es todo lo que puedo decir… No hay ningún romance, ni nada", agregó la cantante.

El film se estima esté en las carteleras de cine el próximo año.

Estas son algunas de las imágenes que reveló el actor Dwayne Johnson “La Roca”, también compañero de la película, a través de su cuenta de Instagram (@therock):

