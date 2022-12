Organización europea lanzó campaña para no obligar a los niños a ser cariñosos

“Tengo 5 años. Mi cuerpo es mi cuerpo. No me obligues a besar o abrazar. Estoy aprendiendo sobre el consentimiento y tu apoyo en esto me ayudará a mantenerme segura por el resto de mi vida”, fue el texto que escribieron junto a la fotografía de una niña para sensibilizar a padres y enseñarles a los pequeños sobre el respeto de su cuerpo.

Además, Safe kids, thriving families, nombre de la compañía, agregó que es importante hacer “todo lo posible para normalizar el derecho de los niños a hacer lo que quieran con sus propios cuerpos”.

Esto se viralizó rápidamente en las redes sociales, causando una polémica debido a que la gente opina que es importante enseñarles a los niños a demostrar afecto.

Razón por la cual, la organización explicó que si bien están a favor de las demostraciones de amor, no aceptan que haya una obligación a hacerlo.