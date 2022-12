Pedro Palacio rompe el silencio y habla sobre escándalo que protagonizó en Santa Marta

El actorse encontraba en un bar de la zona turística del Rodadero en

donde protagonizó una pelea, causándoles heridas en el rostro a un hombre y una mujer.

Vea también: Actor Pedro Palacio golpeó a una mujer durante pelea en Santa Marta

Testigos aseguraron a la Policía que Palacio, en alto estado de embriaguez, comenzó a discutir con la mujer que lo acompañaba y luego la agredió físicamente.

Publicidad

Hecho donde la patrulla de la Policía tuvo que intervenir, cuyos agentes detuvieron al actor y luego lo condujeron a la Unidad de Reacción Inmediata, URI, de la Fiscalía en Santa Marta, donde los agredidos, Jennifer Marriaga Betancourt y Germán Pulido Peña, pusieron la denuncia formal por lesiones personales.

El programa La Red tuvo en exclusiva al actor para esclarecer los hechos de lo sucedido, donde afirmó que después de celebrar el bautizo de su hijo, alrededor de las 4:00 de la mañana, salió a coger un taxi hacia el hotel donde se hospedaba con su esposa y amigos.

Dijo que unas personas se le acercaron para pedirle fotos y autógrafos y él se negó porque “se sentía mal”.

“Estaba tomado, cansado y no tenía ánimo de nada. De repente, vi que un taxi llegó a dejar a alguien y le pedí a mi esposa que estuviera pendiente de ese carro”, afirmó el actor.

Publicidad

Situación que se volvió confusa por un momento. “Como por el ‘rabo’ del ojo yo miré y sentí una mano que venía como a agarrarme, pero como yo estaba mirando a Paula, yo no sabía si era para mí o si la iban a agarrar a ella. Cuando yo me veo así, que la mano viene, yo lo único que hice fue soltar la mano”, expresó Palacio.

Motivo por el cual reaccionó agresivamente con el sujeto que, supuestamente, lo quería robar, pues el actor le reventó la nariz. Así mismo, una amiga del supuesto agresor rompió una botella de cerveza y amenazó al actor, por lo que él la empujó al suelo.

Publicidad

Al ver la algarabía, la Policía apareció inmediatamente para ver qué era lo que estaba sucediendo; los supuestos agresores acusaron al actor por agredirlos “solo por querer tomarse una foto” con él.

“Ellos empezaron a decir que yo los ataqué, que le reventé la nariz al tipo. Yo dije: “Sí, se la reventé porque me venían a atracar”. Hermanos, les estoy diciendo que no quiero una foto, a mí nadie me obliga a que tengo o no tengo que tomarme una foto y más si se los estoy diciendo de buena manera”, agregó el actor.

Palacio aseguró que en realidad fue víctima de un atraco, pues en medio de la discusión el celular de su esposa se perdió, hecho que, según dijo, comprobó que las dos personas que interpusieron la denuncia sí querían robarlos.