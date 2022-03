Premios Óscar: los momentos más bochornosos de los premios, ¿los recuerda?

Ya van 94 galas y miles de anécdotas que se han podido transmitir en vivo durante los Premios Óscar. Una que llamó la atención, fue la de esta última edición donde Will Smith abofeteó a Chris Rock, luego de que el humorista hiciera un chiste sobre la enfermedad que sufre Jada Pinkett, esposa de Will. Pero, ¿qué otros momentos bochornosos se han presentado en los premios?

Will Smith y Chris Rock

El momento más incómodo durante los Premios óscar en su última edición, fue el que protagonizó Will Smith con Chris Rock. Todo empezó con una broma de mal gusto que lanzó Chris Rock hacia Jada Pinkett, la mujer de Smith que tiene problemas de alopecia. El cómico hizo un chiste sobre su cabeza rapada, comparándola con la Teniente O'Neil. Esto molestó mucho a Will, razón por la cual se levantó y se fue hasta donde el cómico para abofetearlo. Más adelante Will se disculpo y entre lágrimas dijo: "El amor te hace hacer cosas muy locas".

La caída de Jennifer Lawrence

A Jennifer Lawrence le pasó lo que todos han temido en algún momento, pero esta vez en frente de muchos compañeros y miles de espectadores. Cuando estaba recibiendo su primer Óscar, su vestido blanco de ensueño le jugó una mala pasada en las escaleras, pues se enredó y terminó cayéndose. Sin embargo, al levantare todos los del público la aplaudieron para darle fortaleza.

El error con La La Land

Algo de lo que no se olvidan muchos es de el error histórico que truncó los sueños de La La Land y a todos los de su equipo. Todo pasó cuando los de La La Land se encontraban en el escenario celebrando su triunfo después de escuchar su nombre en la categoría de mejor película,. Sin embargo, Warren Beatty había leído el sobre incorrecto, ya que en realidad había ganado Moonlight.