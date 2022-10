Presentación de Underworld en Estéreo Picnic dividió opiniones

La selección de la banda británica Underworld como cabeza de cartel en la jornada de este sábado del Festival Estéreo Picnic dividió las opiniones de los asistentes, algunos de ellos que esperaban la presentación de The Prodigy.

La muerte del vocalista de la legendaria agrupación The Prodigy, Keith Flint, el pasado 4 de marzo, obligó a los organizadores del festival, que celebra su primera década, a cambiar los planes para su segunda jornada.

Los elegidos fueron los británicos Underworld, decanos de la electrónica moderna y que no desentonan en una alineación en la que el indie rock dio paso a ritmos artificiales de vanguardia de Tiësto, Disclosure y los colombianos Mitú como exponentes.

La agrupación formada por Rick Smith, Karl Hyde y Darren Price se subió al escenario del festival de música alternativa más grande de Colombia por primera vez para reemplazar a The Prodigy, si bien este cambio no fue recibido con optimismo por todos los asistentes.

A Santiago Álvarez, que llegó desde Cali al Campo de Golf Briceño 18, a las afueras de Bogotá, el reemplazo de The Prodigy por Underworld le pareció "grosero".

"Nunca fui un gran fan de The Prodigy, pero uno veía en redes sociales la gran expectativa que había al respecto, lo del reemplazo fue un poco grosero, no creo que se haya debido hacer eso, no me pareció algo bueno", explicó a Efe.

En esta misma línea se expresó Isabel Briceño, quien viajó desde México y afirmó que "fue una lástima no poder ver a The Prodigy", si bien destacó que Underworld es una buena agrupación y se debe "estar abiertos a la experiencia y disfrutarla".

A favor de los británicos habló Julián Salazar, quien está al frente de los sintetizadores de la banda colombiana Mitú y reaccionó con felicidad al anuncio del nuevo cabeza de cartel, porque, según explicó a Efe, Underworld es el grupo que toca en esta edición del festival que más le ha influido.

"Definitivamente, el que más me ha influido ha sido Underworld. El anuncio me cogió por sorpresa, pero dejando de lado el tema sensible de la cosa, lo recibí con mucha felicidad", apuntó.

Para Salazar, la de Underworld era una actuación obligatoria en este festival: "Apenas supe que se anunció me pareció tremendo y supe que no me lo debía perder", concluyó.