Protagonista de ‘Friends’ desmiente versión sobre una nueva temporada de la serie

Matt LeBlanc, actor estadounidense, protagonista de ‘Friends’, en diálogo exclusivo con el diario El Espectador desmintió la versión que hablaba que en el año 2018 saldría una nueva temporada de la popular serie de comedia.

LeBlanc, famoso por su papel como Joey Tribbiani en la comedia, sostuvo que nunca le ha importado, ni le importa ser el centro de las bromas.

Esta es parte de la entrevista que concedió el actor a El Espectador :

¿Cree que alguna vez realmente se vayan a reunir con una nueva versión en televisión de “Friends”?

Nunca, no lo creo.

¿Y fuera de cámaras se reúnen al menos?

Para nada, los odio a todos (ríe). Bromeo, claro, si estamos en la misma ciudad solemos encontrarnos. Con David (Schwimmer) nos vimos en Inglaterra y con Matthew (Perry) también nos vimos el año pasado. Ya sabes, todos están en lo suyo y es difícil reunirnos.

¿Comprende a los fans cuando lo recuerdan tanto por su personaje de Joey en “Friends”?

Seguro. No hace mucho estaba filmando algo para el show Top Gear en las Montañas Atlas de Marruecos, lejos de la civilización. Y vimos un grupo de personas vestidas en túnicas, gente que vive en cavernas y me llamaron Joey con la típica frase: “How you doin'?” en un acento muy extraño. Fue increíble. El show está en todo el planeta y sigue estando presente en la gente.

En realidad, él se llama Matthew, tal cual como Matthew Perry (Chandler en Friends), pero eligió el nombre de Matt con su verdadero apellido LeBlanc para marcar la diferencia. Con raíces italianas como su famoso personaje de Joey en Friends, su padre Paul LeBlanc era mecánico y su madre, Patricia Di Cillo trabajaba en una oficina. Cuando tenía 20 años, Matt apareció en televisión por primera vez con una publicidad de salsa de tomate Heinz. En 1991 tuvo el personaje de Vinnie Verducci, el hijo de uno de los amigos del protagonista de Married with children hasta que terminó teniendo su propio show, Vinnie and Bobby en 1992 (aunque no tuvo el mismo éxito).

Todavía se lo puede encontrar por Youtube en el video Miracle de Jon Bon Jovi y el de Young Guns II say It isn´t so o incluso en Walk away, de Alanis Morissette. Pero claro, nada se compara con los doce años en que interpretó el famosísimo rol de Joey Tribbiani, sumando los diez años en la serie Friends y otros dos con su propia serie Joey.

Fue así como también recibió tres nominaciones al Premio Emmy, el Globo de Oro y el Sindicato de Actores. Pero cuando la comedia de 'Joey' no funcionó tan bien, Matt decidió tomarse un año de vacaciones, que se extendió por cinco años, hasta que la BBC de Londres y el canal de TV Cable Showtime finalmente le ofrecieron protagonizar Episodes, con la idea de mostrar una versión del verdadero Matt LeBlanc detrás de la historia de un actor que es elegido en una versión norteamericana de una comedia británica con una pareja que es popular internacionalmente, aunque él lo transforma... empeorando el show y la pareja.

En Inglaterra también se dedicó a la conducción del programa de TV Top Gear y desde octubre del 2016, la NBC aprovechó el segmento de Friends dividiendo la pantalla con las comedias diferentes de Matt LeBlanc (con Man with a plan) y Matthew Perry (Extraña pareja).

¿A esta altura de su carrera se pone nervioso cuando llega el final de un nuevo programa de TV?

No, ya no me pongo nervioso. Ya soy demasiado viejo para eso... Estoy cumpliendo 50 este año.

¿Qué podemos saber entonces del final de “Episodes”?

Me entusiasma igual que a todos, porque yo todavía no lo vi. La temporada final tiene siete episodios y creo que es la más fuerte que tuvimos hasta ahora. Jeffrey Klarik, uno de los creadores, incluso fue el director. La pasamos muy bien trabajando juntos. El final sé que es muy potente, pero hay que verlo.

¿Qué opiniones escuchó de los fans?

La gente viene y me dice “Ah, sé quién es el de Episodes... Es Matt LeBlanc”.

Vea la entrevista completa aquí.

