Raphael está ‘loco por cantar’ en Colombia

Raphael se reinventa a los 78 años y realiza una gira musical para llevar su música a Latinoamérica. El intérprete de ‘Escándalo’ estuvo en Mañanas BLU hablando de su carrera y sus nuevos proyectos.

“Me ven cinco generaciones ya cantando y eso ha sido un trabajo arduo. He cantado con artistas españoles, pero ahora lo haré con latinoamericanos”, señaló Raphael.

Raphael considera que no es un clásico y trata de abarcar muchos estilos “a mí me divierte cambiar de registros y cantar sifónico. Quiero que la gente vaya a verme y cuando me vean miren que canto lo que ellos querían”, añadió.

Finalmente, asegura que está en un momento “bárbaro” de su carrera y que es resultado de un trasplante de hígado que se le hizo hace cinco años y que su voz “está como un trueno”.