Realmente soy una persona muy tímida e insegura: Ricardo Quevedo

Su éxito en esta industria se ha arraigado en gran parte a su modo de actuar en el escenario, pues siempre refleja una actitud seria, amargada y parca, cualidades que ha aprovechado para hacer reír a su público.

Precisamente, su espectáculo trata de un hombre amargado, “de una persona que no es feliz, que no se siente cómodo en la vida que es medio de malas, soy yo básicamente, yo he sido un hombre muy de malas”, comentó Quevedo.

“En él reuní una serie de antivalores que no me soporto en la cotidianidad con la intención de que las personas aprendan a reírse de esas cosas”, agregó.

El comediante explicó que él no aparenta ser serio por agradar a los demás, dijo que esta es su verdadera forma de ser.

“La mayoría de los humoristas son muy serios, lo que pasa es que normalmente buscan como un personaje o algo así, lo que pasa en stand up es que entre más sincero sea uno mejor le va en ese formato”, aclaró.

Escuche en este audio adjunto la entrevista completa y conozca un poco más sobre este artista.