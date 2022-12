Robert de Niro se separó de su esposa tras más de 20 años de matrimonio

El actor Robert de Niro y la actriz y filántropa Grace Hightower se han separado tras más de veinte años de matrimonio, informó hoy el medio especializado The Hollywood Reporter.

Publicidad

Ver también: Las razones por las que Nicky Jam se divorció, según medio estadounidense

De Niro, que había estado casado con Diahnne Abbott entre 1976 y 1988, y Hightower contrajeron matrimonio en 1997 después de una relación de alrededor de diez años.

Publicidad

No es la primera vez que De Niro y Hightower se separan, ya que en 1999 el actor solicitó el divorcio.

Publicidad

El doble ganador del Óscar y considerado como uno de los mejores actores de la historia del cine, De Niro estrenará el próximo año "The War with Grandpa", junto a Christopher Walken y Uma Thurman; "The Irishman", que es la nueva cinta de Martin Scorsese; y la película sobre el personaje del Joker, villano de las historias de Batman, que protagonizará Joaquin Phoenix..