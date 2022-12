“Se me heló el cuerpo": Quico confiesa que Pablo Escobar le ofreció millonaria suma

El reconocido actor mexicano Carlos Villagrán, conocido por su interpretación de Quico, en El Chavo del 8, confesó lo que sintió cuando, en un ocasión cuando se encontraba en Colombia, el narcotraficante Pablo Escobar lo quería contratar sus servicios para animar la fiesta de cumpleaños de su hija en ese entonces.

Publicidad

Se conoció, en medio de una charla para la cadena América TV, de Argentina, que la propuesta incluía una millonaria suma de dinero.

"Estaba en el hotel Tequendama, en Bogotá, cuando me llaman de la recepción y me dicen: ‘Hay tres personas que quieren hablar con usted’. Pensé que eran periodistas", indicó Quico.

Lea también: ‘Kiko’ confiesa la verdadera razón por la que lo sacaron del ‘El Chavo del 8’

Pese a que Carlos Villagrán es muy accesible con las personas que tienen un acercamiento con él, confesó que sintió escalofríos al enterarse quienes lo estaban buscando.

Publicidad

"Subieron, nos presentamos, traían un portafolio en la mano, lo abrieron y sacaron un chequera, me la pusieron en una mesita de centro, la abrieron. Me dijeron; ‘Mañana es el cumpleaños de la hija de nuestro patrón, él quiere que usted actúe, ponga la cifra que quiera, hasta un millón de dólares.

Ante esta peligrosa propuesta, Quico les dijo que su contrato laboral le impedía hacer presentaciones ajenas a las que había ido a realizar en Colombia. Por suerte, los trabajadores de Pablo Escobar no insistieron.

Publicidad

“Se me heló el cuerpo, no esperaba una cosa así. Se me ocurrió decirles que yo traía una cláusula en la que decía que yo podía hacer nada más a lo que vine, me lo respetaron, cerraron las chequeras, cerraron el portafolios, se despidieron muy bien de mí y se fueron. Yo supongo que era gente de Pablo Escobar”, contó el actor.