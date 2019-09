La reconocida modelo Mara Cifuentes habló con Los Informantes de Caracol Televisión y contó cómo fue todo el proceso para pasar de ser un hombre a una mujer.

Sin embargo, uno de los momentos de la entrevista más llamativos fue en donde la joven relató el momento en el que le dijo a su padre que era mujer.

“Mi papá me presionó para que le dijera qué estaba pasando (…). Me preguntó si era gay y yo le respondí que no lo era, que era mujer”, relató.

“Yo siempre he sido una niña muy masculina. He jugado con carritos, hacer cosas extremas con mis hermanos como cazar pájaros. Pero si era con muñecos, yo buscaba las Barbies, aunque les ponía pistolas”, añadió.