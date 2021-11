“¿Son cólicos?”, la incomoda pregunta de César Escola a imititador de Jason Derulo

“¿Son cólicos?”, esa fue la incomoda pregunta que le hizo César Escola al imiitador de Jason Derulo, quien, según el maestro, al momento de cantar parecía que se estuviera quejando.

Tras la presentación, el jurado de Yo Me Llamo dijo que Jason Derulo es un excelente compositor, cantante y, además, un gran bailarín, por lo que, para el equipo del reality, no el imitador no cumplió con los requisitos para parecerse a Derulo.

Pese a tener casi el mismo tono de piel, el imitador de Jason Derulo no pasó la prueba.