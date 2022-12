Soy machista, clasista y homofóbico: 'Juanpis González' desnuda su peor cara

‘Juanpis González’, invitado este jueves a Mañanas BLU cuando Colombia está al aire, destapó sus cartas y habló del “debate” que moderará este domingo en Voz Populi TV a las 10:00 de la noche.

“Les tenemos juego, el 'Talent Show', es brutal porque es el 'momento Duque'”, contó.

El personaje interpretado por Alejandro Riaño explicó por qué declinó de sus “aspiraciones políticas”.

“Me retiro porque no me voy a aguantar los trancones desde Santa Ana de Chía – vivo a tres casas de Petro – hasta la Alcaldía de Bogotá, eso y la compra de votos (…) me di cuenta de que todo ese billete podía gastármelo en rumba”, dijo.

‘González’ también opinó sobre recientes polémicas en torno al clasismo:

“Una de las propuestas, para que veas hasta donde llegamos nosotros, es que le dije a Palomis Valencia que el muro que iba a hacer en el Cauca lo hagamos en la 72, donde dejamos el mestizo de un lado y en la 100 también y quedamos la clase alta donde debe estar”.

“Soy supermachista, yo soy todo, por eso mi show se llama ‘Políticamente incorrecto’, soy machista, clasista, racista, una xenofobia tremenda y una homofobia (…) me gusta la gente rica de mi clase y apellido.”, expresó.

‘Juanpis’ también habló de sus entrevistas y productos como JP Héroes y el Boletín del gomelo.

Escuche la entrevista completa con 'Juanpis González':

