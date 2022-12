Stephanie Cayo agitó las redes sociales con sensual baile navideño

La actriz peruana Sthepanie Cayó subió un video a la red social Instagram, en el que, en compañía de su amiga Fiorella Chirichigno, aparece bailando el reconocido "All I want for Christmas is You", de la cantante Mariah Carey.

El video se hizo popular en poco tiempo y alcanzó algo más de 150.000 reproducciones en tan solo un día.

La coreografía de Cayo y su compañera ha sido tan perfecta que los seguidores de la actriz se han pronunciado masivamente en redes sociales felicitándola por su particular festejo en la noche buena.

Al final de la grabación, el hermano de Stephanie también se unió al baile y apareció por unos segundos en el video.