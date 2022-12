Tildan de creído a ‘La Liendra’ por al parecer haberle negado una foto a un seguidor

Este fin de semana se conoció un video en el que el influencer ‘La Liendra’ supuestamente le niega una foto a un seguidor en Quindío.

En el video se escucha cuando ‘La Liendra’

le dice a un joven que estaba de afán.

"Sabe que, estoy muy de afán", expresó ‘La Liendra’, quien estaba acompañado de su novia y justo en ese momento, una mujer le da un bebé a la pareja del influencer para que se tomen una foto.

Ante esto, ‘La Liendra’ también se habría negado a tomarse una foto con un bebé que le dieron a cargar a su pareja.

‘La Liendra’ no se quedó callado y publicó varias historias aclarando

el incidente e insistiendo en que no es un creído.

"‘Liendritas’, aclaro, porque no soy la persona que creen que soy. No soy un agrandado, mi novia estaba cargando un bebé y le dije que no lo hiciera porque el año pasado ella estaba cargando a uno y se le cayó, entonces que problema con los papás, entonces por eso mejor que se tomé la foto al lado de la mamá", explico el influencer.

