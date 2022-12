Un cuerpo bonito facilita mi trabajo, dice el osteópata más famoso de la red

En entrevista con BLU Radio, el especialista dijo que no se explica cómo su trabajo se volvió viral, aunque reconoció que en parte de debe a la modelo que utiliza.



“La modelo es muy bonita, pero pareciera que de repente todo el mundo está interesado en la osteopatía”, dijo.



Agregó que cuando se trabaja con la medicina es importante trabajar con la anatomía.



“Es normal que un cuerpo bonito muestre mejor las partes y ayude a realizar el trabajo”, manifestó.



Finalmente, Benedetti confesó que su novia es una reconocida modelo colombiana, aunque no quiso decir de quién se trata.



Los videos del especialista han tenido gran acogida en las redes sociales, no solo por la esbelta figura de la modelo que en este video lo acompaña, sino también por el contenido de los mismos.



Miles de comentarios y más de 6 millones de visitas dan cuenta del éxito de las saludables lecciones de Gabriele Benedetti.

