Por: EFE

La inconfundible voz del fallecido cantante de la banda Queen, Freddie Mercury, entonando la canción "Bohemian Rhapsody" ya ha sido reproducida mil millones de veces en YouTube, convirtiendo a este video musical en el primero realizado antes de los noventa que ha conseguido tal hazaña.

Este vídeo, emitido por primera vez en Reino Unido en 1975, está considerado el primer videoclip promocional de la historia, ya que marcó la línea a seguir en ese ámbito durante décadas. Por su parte, la canción, enmarcada en el álbum "A Night At The Opera", volvió a las radios de todo el mundo tras el estreno en 2018 de "Bohemian Rhapsody", la oscarizada película que repasa la vida de Mercury.

Sobre el logro, del que ha informado este lunes YouTube en una nota, los miembros fundadores de la banda Brian May y Roger Taylor han declarado que se trata de "un honor" que quieren agradecer a sus fans, por lo que han anunciado la publicación de tres nuevos videoclips protagonizados por los seguidores del grupo, que podrán colaborar subiendo sus videos en la web www.youarethechampions.com.

Publicidad

Para este proyecto, una colaboración de Queen con YouTube Music, Universal Music Group y Hollywood Records, la banda propone a los bailarines que les sigan que interpreten el tema "Don't Stop Me Now", mientras que los artistas visuales podrán hacer lo propio con la letra de la canción "A Kind of Magic" y los músicos, cantantes e instrumentalistas con "Bohemian Rhapsody".

El grupo también ha publicado en su canal de YouTube una versión remasterizada y en alta definición del videoclip de "Bohemian Rhapsody", con la letra de la canción disponible en inglés, castellano o coreano, entre otros idiomas.

De esta manera, el video musical de "Bohemian Rhapsody" se une a la selecta lista de vídeos más reproducidos de YouTube: por encima de las mencionadas mil millones de visitas se encuentra también "Despacito", de Luis Fonsy y Daddy Yankee; "Shake It Off" de Taylor Swift o "November Rain", de Guns N' Roses.

undefined