Video: Don Omar detuvo concierto porque el público no se sabía 'Ella y yo'

Don Omar regresó a los escenarios tras una gran periodo de ausencia y se presentó en el Calibash, en un concierto que se llevó a cabo en el estadio T-Mobile Arena de Las Vegas el pasado sábado 29 de enero.

El artista cantó sus más grandes éxitos, pero se llevó una sorpresa al ver que los asistentes no se sabían la canción de 'Ella y yo', un clásico de este género que cantó junto a Aventura en el año 2005.

Publicidad

Durante la canción, Don Omar alzó su brazo y pidió al público que cantaran "Mi esposa y yo somos felices, dos almas matrices, sé lo que es el amor, por eso te entiendo y aunque sea casada no te alejes por temor, no lo hagas Don, ay no no no".

Don Omar detiene su último concierto en Las Vegas porque nadie se sabía la letra de ELLA Y YO



😭😭😭 pic.twitter.com/gvuReNWOcI — Locutor Latino 🌎 🎙️🎶 (@LocutorLatinoec) February 3, 2022

Publicidad



Al ver que las personas no cantaron pidió que detuvieran la música, se mostró sorprendido, sonrío y dijo "yo pensé que se la sabían, ¿lo volvemos a intentar?", el público respondió "sííí" y tras un nuevo intento, los asistentes volvieron a quedarse en silencio.

Por último, el cantante dijo entre risas "tengo la letra de karaoke en la parte de atrás" y al ver que no saldría bien decidió cambiar de canción y sentenció el momento diciendo “Romeo Santos, perdónalos donde quiera que estés”.

Publicidad

Siga y escuche el podcast de Bien Puesto: