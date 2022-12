Video: El peculiar festejo del hermano de Poncho Zuleta cuando cumple años

El hermano de Poncho Zuleta, acordeonero y compositor de la música vallenata Emiliano Zuleta, le contó a Carlos Bloom lo que hacía cada 28 de diciembre desde que era muy pequeño. Precisamente, ese día también se celebra el Día de los Inocentes.

Según Emilianito Zuleta, desde el día anterior a su cumpleaños

se encierra y vuelve a salir el 29 de diciembre.

Lea también: ¿Sugar daddy? Polémica por video de Poncho Zuleta besando a una mujer menor que él

Publicidad

"Yo me encierro el 27 y salgo el 29. Ese día no me dejo ver de nadie, cuando mi mamá estabaa viva me decía que el 27 me iba a felicitar porque el 28 no me veía. Yo nunca hice una fiesta de cumpleaños y ahora menos", indicó el acordeonero.

Vea aquí el video: