Video: Graban a amante huyendo desnudo por el techo de una casa

En un video publicado en YouTube quedó registrada la peligrosa, pero también vergonzosa, maniobra de un hombre que tuvo que esconderse en el techo de una casa, totalmente desnudo, para no ser ‘pillado’ por el esposo de su amante.



Con lo que no contaba el hombre es que sus vecinos estaban registrando el momento para la historia. El hecho, que ocurrió en Francia, se ha vuelto viral y el video ya cuenta con más de 10.000 visitas.



Allí se observa al hombre caminando desnudo de una forma escurridiza intentando no ser visto, mientras se escuchan las burlas de quienes capturaron este vergonzoso momento.

Publicidad