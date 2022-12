Yina Calderón se somete a nueva y dolorosa cirugía para extraer biopolímeros

Yina Calderón continúa siendo viral por la triste situación que atraviesa tras haberse sometido a una cirugía estética donde le fueron inyectados biopolímeros en sus gluteos. La joven ha publicado una nueva fotografía donde relata, con dolor, que su recuperación apenas comienza.

En la última imagen publicada en su cuenta de Instagram se le ve en una camilla y su rostro refleja lo que ha padecido estos últimos días a causa de una intervención estética mal practicada.

Publicidad

Vea también Los biopolímeros matan: Yina Calderón muestra cómo quedaron sus glúteos tras inyección

"(Para los que me preguntan fue mas dolorosa esta cirugía pero salio muy bien, esperemos se pase pronto este dolor y recuperarme... MUJERES digan NO a cualquier sustancia extraña que les quieran inyectar en sus cuerpos, la experiencia no es para nada bonita )", escribió Yina.

Publicidad



Con su testimonio, Yina ha querido sentar un precedente para que las jovencitas se abstengan de realizarse procedimiento estéticos de dudosa reputación solo por ajsutarse a estándares de moda y belleza actuales.