“¿Ahora mis propios fans son mis propios Judás?”: Charly García

El roquero argentino Charly García expresó su indignación al sentirse víctima de la piratería por parte de la difusión en línea de un material inédito supuestamente divulgado por alguno de sus fans.

"Ahora mis propios fans son mis propios Judas", escribió en un mensaje compartido con el grupo de Facebook "Charly García parte de la religión", donde protesta la venta y divulgación de un material audiovisual de los conciertos realizados en 2013 en el Teatro Colón de Buenos Aires.

El roquero de 63 años empezó preguntándose: "¿QUIÉN PUEDE HACER QUE LAS PARALELAS SE TOQUEN? Respuesta: NADIE".

"Me extraña que un fan de SAY NO MORE se adjudique la filmación de algo tan conceptual artísticamente hablando y la distribuya y/o venda como si fuera suya", dijo la voz de "Yendo de la cama al living".

García dijo que el material puesto en la web no es lo que él quiere mostrar.

"Las cámaras enfocan desde ángulos equivocados, y el sonido es una mierda. Y aunque lo hubiera filmado Stanley Kubrick no deja de ser una traición".

Agregó: "No sólo tengo que luchar contra productores inescrupulosos, como antes tuve que luchar contra los Dinosaurios de turno. Ahora mis propios fans son mis propios Judas".

"¿Qué quieren más de mí? Si les remuerde un poco la conciencia, saquen eso de ahí", pidió.

Considerado un ícono del rock argentino y conocido en gran parte de América Latina, el autor de "Canción para mi muerte" y "Demoliendo hoteles" cuenta con 41 discos grabados, entre otros en los que ha participado como artista invitado.

En 2009, un año después de atravesar un duro tratamiento de desintoxicación por su adicción a las drogas y el alcohol, recibió en Las Vegas el Grammy a la Excelencia Musical, otorgado por la Academia Latina de la Grabación.

Con AFP.