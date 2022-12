Al menos nueve heridos deja explosión en Medellín

de Antioquia.

Publicidad

Uno de los mecánicos del sector afirmó que después del último atentando en el mismo sector, la Policía había redoblado la vigilancia para los siguientes quince días pero que durante los últimos días, habían bajado la guardia y los hechos habían vuelto a ocurrir.

Cabe recordar que este es el tercer atentado terrorista registrado en el mes de julio, dejando dos personas muertas y cerca de 20 más lesionadas.

Publicidad

Las autoridades están redoblando el pie de fuerza y comenzarán a trabajar con la Secretaría de Movilidad para estudiar los carros que se encuentren estacionados por largos periodos de tiempo en el centro de Medellín.

Publicidad

En otras noticias:

-El Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz de la Universidad Nacional aclaró en un comunicado que no se han tomado decisiones sobre las delegaciones de víctimas que irían a La Habana “y menos sobre quiénes no serían parte de las mismas”.La Institución emitió un comunicado en el que señala que no se puede “siquiera pensar en vetos a ninguna víctima ni a determinados grupos de víctimas”.

Publicidad

Publicidad

-Condenan a 42 años de cárcel a hombre que abusaba de sus tres hijos. Tras hallarlo culpable del delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años homogéneo y agravado, un juez condenó a José Luis Castro Castro, a 42 años de cárcel por abusar de sus tres hijos menores de edad en Cartagena. Según la investigación, los hechos se remontan a agosto de 2012 en un barrio ubicado al sur de la heroica, cuando la pareja del hombre se percató de que sus hijastros eran víctimas de abusos por parte de su padre biológico.

-A partir de este viernes 1 de agosto y con una duración aproximada de doce meses, la Secretaría de Movilidad autorizó el cierre de los carriles mixtos de la calzada oriental sobre la Avenida NQS entre las calles 2 y 6, sentido sur-norte, para continuar con la construcción de la glorieta de tercer nivel a la Avenida NQS y la Calle 6, para uso exclusivo del sistema TransMilenio.