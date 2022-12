Alexis Viera regresó a su casa y aseguró que volverá a caminar

Después de 35 días de permanecer en una clínica del sur de Cali, el jugador Alexis Viera, volvió a su casa donde adelantará su proceso de recuperación.

El uruguayo salió en silla de ruedas de la Clínica Fundación Valle de Lili y agradeció a quienes lo acompañaron el apoyo brindado dese que fue víctima de un fleteo en Cali.

“Agradecer a todos, me siento muy emocionado pro este día porque cuando llegue aquí llegue casi muerto, hoy me puedo ir a mi casa en una silla de ruedas y no me interesa porque voy a estar con mi familia y voy a ver crecer a mis hijo, eso le pedí a Dios el día que me pegaron los dos tiros”, dijo el futbolista.

Viera sabe que permanecerá un largo tiempo en silla de ruedas pero manifestó que volverá a caminar.

Escuche en este audio más información sobre:

- Estalla una polémica al interior del Partido Conservador por cuenta de la presencia del representante Telesforo Pedraza en la firma del acuerdo de justicia transicional con las Farc que se llevó a cabo en La Habana. La líder de la colectividad azul y excandidata presidencial, Martha Lucía Ramírez desautorizó el apoyo de la colectividad al acuerdo y la presencia del congresista.

- El Gobierno radicó un proyecto de Ley que complementa la reforma al equilibrio de poderes que acaba con los llamados “puestos a dedo” en la rama judicial.

- El exalcalde de Bogotá Samuel Moreno Rojas pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos vigilar los procesos que adelanta la Fiscalía en su contra por el llamado carrusel de la contratación en Bogotá. El exmandatario Distrital advirtió que ha sido víctima de violación al debido proceso.

- Usuarios de Electricaribe protestaron frente a las instalaciones de la empresa quemando recibos de luz y lanzando huevos contra los funcionarios.

- Las dudas que genera el uso de un coctel de drogas para ejecutar presos en Estados Unidos provocaron que fuera aplazada una sentencia de muerte hace pocas horas en el estado de Oklahoma.

- La Procuraduría General solicitó a la Policía de Bogotá mayores acciones para prevenir maltrato animal en la capital del país.

- Desde el Concejo de Bogotá denuncian presuntas irregularidades en la Secretaria de Integración Social, principalmente en el desarrollo de programas para la atención a la primera infancia.