Angélica Lozano se enfrenta a Néstor Humberto Martínez por equilibrio de poderes

La representante a la Cámara por la Alianza Verde Angélica Lozano se enfrentó al ministro de la Presidencia, Néstor Humberto Martínez, cuando éste le exigió que presentara pruebas de que él habría concedido a última hora en la Reforma al Equilibrio de Poderes funciones especiales a los magistrados como impulso a un posible encargo de la Fiscalía General de la Nación.

Publicidad

“El ladrón juzga por su condición. Néstor Humberto cree que como anoche le hacía un mandado a los presidentes de las Cortes, a la Suprema que elije fiscal, a la que él aspira, así somos los demás. El no tener rabo de paja me permite decirle de frente en público y con pruebas porque conseguí la proposición que beneficiaba exclusivamente a los presidentes de las Cortes, que él tenía en su mano y su asesora me la dio. Viene lo peor y más difícil que es cuidar esta reforma en la octava discusión que asusta y amedrenta a los intocables de hoy”, dijo Lozano. (Vea acá también: ¿Néstor Humberto se arrodilla ante Cortes para que lo elijan fiscal?: Angelica Lozano ).

Asimismo afirmó que su "interés es que se acabe el juicio político para los aforados y lo hemos logrado, lástima que el Gobierno se subió tarde al bus, se subió por los escándalos de las Cortes, pero no importa porque aquí gana el país completico”, dijo Lozano.

Publicidad

Por su parte, Néstor Humberto Martínez respondió a la represenante y aseguró que “a mí me ofrecieron cuando era chiquito la Fiscalía general. Me la ofreció el presidente Gaviria, de manera a que a mí no me desbordan esas posiciones, esos órganos de poder. En este momento le estoy sirviendo a la patria en la posición que me ha pedido el presidente”.

Publicidad

También retó a la representante de la Alianza Verde a que demuestre que quería entregarle el poder a las altas Cortes con la proposición que entregó.

“Si es cierto que yo propuse ante este Congreso de la República que se tocara el tribunal de aforados yo renuncio hoy mismo, sino que ella acepte mi reto acudiendo a las grabaciones y, si eso no es cierto, que ella renuncie al Congreso. Los servidores públicos tenemos que tener honor y hablar con base en la verdad”, dijo.

Publicidad

Reforma de equilibrio de poderes pasó a su debate final

Publicidad

Entre lo aprobado en la reforma de equilibrio de poderes que enfrentará su octavo y definitivo debate en la Cámara de Representantes se destaca, que el vicepresidente será investigado por la Fiscalía y juzgado por la Corte Suprema, tal y como sucede con los ministros y otros servidores del Estado.

La eliminación de la reelección presidencial, el fin de la llamada “puerta giratoria” que prohíbe que un funcionario de la rama participe en la elección de otro que haya participado en su propia elección. Se eliminó la ampliación de la 'silla vacía' para todos los miembros de corporaciones públicas del país.

Publicidad

Además se revivió el llamado senado regional y se aprobó que los congresistas puedan renunciar a sus curules para pasar a ser ministros o embajadores.