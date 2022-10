Así funciona el cartel de los ‘muertos vivientes’ en el Icetex

Blu Radio conoció un nuevo escándalo que estallaría en el Icetex, entidad que estaría perdonándole deudas a personas que reportan como fallecidas y en realidad no lo están.

"En el informe de la Contraloría aparecen personas que están vivas y aparecen muertas con deudas condonadas. Ese documento es público y todo el mundo lo puede ver y es muy delicado", indicó Fernando Luis Calao, secretario de la Asociación Colombiana de Usuarios de Préstamos Educativos, que defiende los intereses de los estudiantes que han hecho préstamos con el Icetex.

Al respecto, la representante Ángela María Robledo está haciendo seguimiento de esta denuncia, cuyo documento se desprende de la última auditoría realizada al institutopor la excontralora Sandra Morelli.

"Vamos entonces a enviar un derecho de petición al Icetex para conocer qué es lo que está pasando con el manejo de unas aparentes personas que tenían una deuda, hoy en día se las levantaron y parece que siguen vivitos y coliando", aseguró.

Además de esta denuncia, Calao indicó que hay serias irregularidades con las dos empresas de cobranza contratadas por el Icetex porque estarían presionando indebidamente a los estudiantes para que paguen sus deudas.

"Esos contratos costaron 5 mil millones de pesos que debieron invertir en más préstamos educativos. Esas son empresas de cobranza especialmente para hacerle constreñimiento ilegal y terrorismo telefónico", dijo.

Mariangel Orcasita, quien financió su carrera por medio del crédito Acces del Icetex, contó que su préstamo fue del 100% de la carrera con un desembolso de $54 millones y ahora su deuda asciende a $100 millones.

"Supuestamente yo hice un pregrado y una maestría porque yo debo 100 millones de pesos. El problema se me viene con los codeudores. Primero me mandaron cobro prejurídico, ahora jurídico y me están haciendo la amenaza de que si no me acerco en tres días me van a embargar. Me localizan también por Facebook", manifestó.