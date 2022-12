Así se desarrolló la primera jornada del paro agrario en Colombia

Arauca, Tolima, Huila, Boyacá, Antioquia y Cundinamarca, en las que el Centro de Mando Unificado reportó la captura de 4 personas en El Espinal por obstrucción de la vía pública. Otro incidente fue el del patrullero William Pérez, quien fue atacado con una papa explosiva en su cabeza mientras atendía disturbios en la Universidad Pedagógica de Bogotá.

La situación más grave del paro agrario se presenta en el departamento de Huila donde 800 personas adelantan dos bloqueos en las carreteras de la región. Los bloqueos persisten en las vías Pitalito-Mocoa y entre Pitalito y Garzón. Otros campesinos permanecen concentrados en otros tres municipios sin generar bloqueos. Entre tanto, la fuerza pública hace presencia sin presentarse choques hasta el momento.

El Gobierno denunció que en varias zonas del país la guerrilla de las Farc infiltró el paro agrario, según confirmó el ministro del interior, Aurelio Iragorri, “en algunas zonas del Caquetá piden hasta 300 mil pesos a ganaderos y agricultores para apoyar las manifestaciones”, dijo.

Existe una gran división entre las diferentes dignidades agropecuarias que esta mañana asistieron a una reunión con el Ministro de Agricultura Rubén Darío Lizarralde. Cesar Pachón, líder de las dignidades agropecuarias del departamento de Boyacá no reconoció lo acordado.

La exsenadora Piedad Córdoba, quien lidera el movimiento Poder Ciudadano, declaró que “el paro agrario puede esperar” y recordó que las vías de hecho son una alternativa que se utiliza en la etapa final de las reclamaciones, destacó que negociar no significa ceder.

En la campaña presidente-candidato Juan Manuel Santos hay preocupación porque el paro agrario puede afectar la reelección. El candidato a la vicepresidencia Germán Vargas Lleras aseguró que el paro agrario no tiene razón de ser.

En Boyacá encontramos la historia de una humilde campesina que, ajena al paro y los anuncios del Gobierno, espera que todo se normalice para evitar perder su sustento. Flor Pacheco, una boyacense de 54 años, dijo que el presidente “los lleva acosando por cuatro años” y que a Boyacá no llegan las ayudas. Asimismo, espera que no haya paro para que no vuelva a tener la misma afectación del año pasado cuando el Escuadrón Móvil Antidisturbios le destruyó las ventanas y las puertas de su casa.

En el departamento del Tolima, en el municipio de El Espinal, la Policía evitó que se bloqueara la vía por los manifestantes y capturó a 4 ciudadanos por agresión contra el servidor público. A esta hora en la vía Espinal-Neiva hay al menos 200 tractores y máquinas combinadas. El paso de vehículos es lento.