Así se despidió Ángel Di María de los hinchas de Manchester United

El argentino Ángel Di María , nuevo fichaje del París Saint-Germain, se ha despedido de los aficionados del Manchester United en una carta publicada en la que se disculpa "porque las cosas no funcionaron" en el conjunto inglés. (Lea también: Los 3 jugadores que más dinero han movido en la historia )

Publicidad

"Escribo esta carta para darle las gracias a la familia del Manchester United por todo su apoyo durante el año en el que formé parte de este club", dijo Di María en la misiva.

"Cuando el United me eligió para formar parte de su equipo me sentí tremendamente halagado, ya que sé lo que significa este club. Sin embargo, sé que las cosas no salieron como todos esperábamos y créanme que lo siento mucho. A veces, en la carrera de un futbolista pasan cosas inesperadas, que no deseamos", continuó el argentino.

Publicidad

"Les puedo garantizar que no fue por no intentarlo. Lo hice lo mejor que pude, pero el fútbol no es como las matemáticas: muchas veces hay situaciones fuera de nuestro alcance que afectan a nuestra forma de sentir y actuar. Siento que las cosas no hayan funcionado como me hubiera gustado en este equipo", señaló.

Publicidad

"Quiero darle las gracias a la dirección del Manchester United, a todos los miembros del club y a los colegas que siempre me apoyaron. También a los aficionados, que nunca dejaron de mostrarme su afecto y cariño", sostuvo.

"Ahora ha llegado el momento de jugar en el PSG, pero el glorioso Manchester United estará siempre en mi memoria. Os deseo lo mejor de lo mejor", concluyó Di María en la carta.

Publicidad

El internacional argentino, de 27 años, fichaje récord de la Premier League, llegó al PSG por cerca de 44,4 millones de libras (63 millones de euros) solo un año después de que el United pagara al Real Madrid 59,7 millones de libras (84 millones de euros) por sus servicios.

Publicidad

En su primer y único curso en el conjunto inglés, 'El Fideo' disputó 32 encuentros -27 de Premier League-, en los que anotó solo cuatro goles.

EFE