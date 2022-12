Aumenta a 55 cifra de colombianos deportados desde Caracas; 11 son niños

En la tarde de este miércoles las autoridades venezolanas hicieron entrega de 32 colombianos que fueron deportados por la frontera con el departamento de Arauca provenientes, en su gran mayoría, de la ciudad de Caracas.

Los ciudadanos fueron entregados a las autoridades de Inmigración Colombia y también a la Cruz Roja. Vea también: ( Santos decreta emergencia económica en la frontera por crisis con Venezuela ).

Posteriormente, Migración Colombia reportó que otros 23 fueron deportados desde Caracas, de los cuales cinco son menores de edad.

Una de las mujeres deportadas, Catherine Lozada, contó que autoridades venezolanas le pidieron su documentación, “mostré mi documentación colombiana, me bajaron con los niños y me dijeron que quedaba deportada. Les conté que lo único que necesitaba era devolverme a mi país y que no, dijeron que era un delito más grave aún tener que retornar. Les pedí que no me pusieran en esas, con las maletas y los niños y que no, deportada”.

De acuerdo con la Cruz Roja, en la noche las familias dormirán en los hoteles del municipio Capital y este jueves deberán retornar a sus lugares de origen en diversas regiones de Colombia.